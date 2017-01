"Battleship" in esclusiva a "Supercinema"

foto Ufficio stampa Correlati "BATTLESHIP" BATTAGLIA MOZZAFIATO 16:20 - Venerdì 30 marzo alle 23.45 quinto appuntamento di "Supercinema", il rotocalco d’informazione di News Mediaset, realizzato in collaborazione con l'Anica e a cura di Antonello Sarno. In anteprima le scene di due kolossal "Battleship" con Rihanna e "Act of valor". Intervista-verità a Lino Banfi e l'incontro con Pierfrancesco Favino che parla di Giuseppe Pinelli, l'anarchico interpretato in "Romanzo di una strage" diretto da Tullio Giordana. - Venerdì 30 marzo alle 23.45 quinto appuntamento di "", il rotocalco d’informazione di News Mediaset, realizzato in collaborazione con l'Anica e a cura di Antonello Sarno. In anteprima le scene di due kolossal "con". Intervista-verità a Lino Banfi e l'incontro conche parla di Giuseppe Pinelli, l'anarchico interpretato indiretto da Tullio Giordana.

Nella rubrica dedicata al cinema vedremo in anteprima le più spettacolari scene dei due kolossal in arrivo da Hollywood: “Battleship” e di “Act of valor”. Ma come nascono i film di guerra? Dagli archivi del cinema italiano, ecco alcune chicche degli anni Quaranta davvero sorprendenti.



A seguire l’intervista -verità con Lino Banfi, nei prossimi giorni sugli schermi con il film “Buona Giornata” dei fratelli Vanzina che - ai microfoni di Supercinema - lancia una divertita “minaccia” a Tarantino: “Devo fare un film con lui, me l’ha promesso! ! Se non mi chiama a Quentin gli rompo la noce del capocollo!.”



E ancora, a Supercinema, Pierfrancesco Favino parla commosso di Giuseppe Pinelli, l’anarchico interpretato nell’appassionante Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana: “Io sono nato proprio nel 1969, l’anno della strage – dice – e ho voluto fare questo film per poterlo mostrare un giorno a mio nipote, e raccontargli che piazza Fontana è stata per l’Italia di allora come l’11 settembre per i giovani d’oggi”.



Direttamente da Cortina d’Ampezzo a Supercinema parte una nuova rubrica: “Seguirà rinfresco”. Ovvero come si riesce ad attirare attori, registi e giornalisti promettendo, oltre ai film, una scorpacciata di specialità gastronomiche.



E poi per la rubrica ”Mai visti così” con gli ultimi provini per l’ammissione al Centro Sperimentale di cinematografia: Alba Rohrwacher, Enrico Lo Verso e Daniela Virgilio, la Patrizia di “Romanzo Criminale”.