"U&D", Alessio cotto di Francesca

POVERA FRANCESCA 16:25 - Alessio è sempre più preso da Francesca. Nonostante lei fosse la ex corteggiatrice di Cristian, il tronista l'ha voluta a tutti i costi di nuovo a "Uomini e Donne". Dopo mille insistenze la bella mora accetta l'invito e i due escono per la prima esterna. Un pic-nic romantico durante il quale le regala dei fiori. Ma in studio tutti, Tina Cipollari in primis, attaccano la ragazza: "Sei bugiarda, falsa e opportunista".

"Non ho mai nascosto che le tue attenzioni non mi facevano piacere - attacca Francesca -. Mi fai stare a mio agio e questo mi piace". Alessio la guarda e le chiede di non prenderla in giro: "Ti chiedo solo questo, in gioco ci sono dei sentimenti".



Tina non riesce a vedere la sincerità della corteggiatrice e la accusa: "Sei così fortunata che ti piacciono due persone della trasmissione, sei proprio una ragazza facile. Tu ti invaghisci solo delle telecamere, sei bugiarda e opportunista, finta e falsa". Anche Gianni Sperti non è tenero: "La verità è che a lei non interessava Cristian e non le interessa Alessio, a me lui sembra scemo". Dal canto suo il tronista non nega l'interesse e si difende con un semplice: "Mi piace".