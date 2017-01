Il caso di Roberta Ragusa a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:04 - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile "Quarto Grado" in onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 30 marzo alle 21.10. Al centro della puntata la scomparsa di Roberta Ragusa e il processo a Salvatore Parolisi. - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile "Quarto Grado" in onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 30 marzo alle 21.10. Al centro della puntata la scomparsa di Roberta Ragusa e il processo a Salvatore Parolisi.

Dopo una settimana in cui si sono rincorse voci su presunti avvistamenti di Roberta Ragusa, svanita nel nulla da San Giuliano Terme (in provincia di Pisa) la notte tra il 13 e il 14 gennaio scorsi, “Quarto Grado” torna sulla misteriosa scomparsa della donna con tutte le novità del caso e per cercare di capire cosa possa essere accaduto.



Il giorno della ripresa del processo con rito abbreviato a Salvatore Parolisi, Sottile si occupa dell’omicidio di Melania Rea. L’uomo si troverà ancora una volta faccia a faccia con la famiglia della moglie, in quella che si preannuncia un’udienza che vedrà un duro scontro tra i periti di parte, davanti al Gup Marina Tommolini.



Il settimanale a cura di Siria Magri darà conto anche della misteriosa aggressione ai danni del Consigliere comunale dell’Udc Alberto Musy, ferito gravemente da alcuni colpi di pistola il 21 marzo scorso nel cortile di casa sua nel centro di Torino.



L’uomo è tuttora in gravi condizioni, all’ospedale delle Molinette.



Sottile, con Sabrina Scampini, tratterà anche il caso di Vladi Acchiapatti, una ragazza di 22 anni, di Cosenza, trovata morta vicino a casa. In un primo momento gli inquirenti hanno pensato ad un suicidio ma, con il proseguo delle indagini ed il ritrovamento di un suo diario segreto, non si esclude possa trattarsi di omicidio.



Infine, “Quarto Grado” proporrà aggiornamenti sulla morte di Lucia Manca, sulla scomparsa di Fabrizio Pioli e sul delitto di via Poma.