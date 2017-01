Toti al Tg4: "Onorato e già al lavoro"

''Ringrazio l'editore, la redazione e il cdr che non un comunicato mi danno il benvenuto: sono tutti colleghi che conosco da anni, essendo cresciuto qua dentro, e con cui sono certo lavoreremo molto bene per rilanciare e rinnovare, come mi chiede l'editore, uno dei marchi storici di Mediaset, fondamentale per la nostra informazione. Già da stasera firmerò la mia prima edizione'', sottolinea Toti, anche se difficilmente farà già stasera l'editoriale di insediamento. ''Ci sarà - sottolinea - quando avremo qualcosa di nuovo da dire e da presentare al pubblico''.

''Dopo di che nelle prossime ore e settimane avremo modo e tempo, con il contributo di tutti, di cominciare l'opera di rinnovamento e rilancio di una testata - continua Toti - che è stata per anni, grazie alla direzione di Fede, è oggi, e deve continuare ad essere per molti anni in futuro, centrale nel panorama dell'informazione televisiva italiana. Tra pochi minuti incontrerò i colleghi del cdr e della line e sin dalle prime ore di oggi cominceremo a lavoreremo insieme, sono certo con profitto'', conclude.

Il comunicato dell'assemblea del Tg4

''L'Azienda ha comunicato al Cdr che da oggi Emilio Fede lascia la direzione del Tg4. Noi lo ringraziamo per l'esperienza professionale che per 20 anni con lui abbiamo vissuto. Il Tg4 resta una realtà importante in questa Azienda e nel panorama editoriale italiano. E come tale continuerà per il suo pubblico che da sempre lo segue fedelmente. Da oggi il Tg4 ha un nuovo Direttore, Giovanni Toti, al quale auguriamo buon lavoro!''. E' quanto si legge in un comunicato firmato dall'assemblea del Tg4.