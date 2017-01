"Amici" vola verso l'America e l'Inghilterra

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I SEGRETI DEL SERALE

IL GIRONE "BIG"

SFIDA TRA CANTO E DANZA 10:44 - Soddisfazione e orgoglio italiano per Maria De Filippi. "Amici" è il primo talent show italiano venduto come format negli Stati Uniti. A gennaio 2012 è stato sottoscritto un contratto di licenza per la cessione del format alla società Shed Media Us Inch. di Los Angeles, che lo produrrà sia negli Stati Uniti, dove è in via di produzione il pilot, sia in Gran Bretagna dove dovrebbe essere prodotto entro il 2013. - Soddisfazione e orgoglio italiano perè il primo talent show italiano venduto come format negli Stati Uniti. A gennaio 2012 è stato sottoscritto un contratto di licenza per la cessione del format alla società Shed Media Us Inch. di Los Angeles, che lo produrrà sia negli Stati Uniti, dove è in via di produzione il pilot, sia in Gran Bretagna dove dovrebbe essere prodotto entro il 2013.

Il talent show "Amici" nasce nel 2001 su Italia 1, condotto da Daniele Bossari. Inizialmente il programma si chiamava "Saranno Famosi" poi ha dovuto cambiar nome nella seconda stagione per questioni di diritti d'autore legate al celebre telefilm. Nella seconda stagione il pomeridiano e la puntata del sabato andavano in onda su Canale 5, la finale è stata trasmessa da Italia 1. Poi dalla terza stagione "Amici" va in onda costantemente su Canale 5.



Undici anni di successi che hanno visto trionfare personalità come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Entrambe faranno parte del cast del serale che parte il 31 marzo in prima serata su Canale 5 in un circuito denominato "Big". Un "Sanremino" come l'ha definito Maria De Filippi che vedrà le due cantanti gareggiare con Pierdavide Carone, Marco Carta, Karima, Valerio Scanu, Annalisa Scarrone, Virginio Simonelli e Antonino Spadaccino. Intanto la conduttrice e autrice festeggia la notizia dell'acquisto del format all'estero, uno dei pochi casi in cui un programma di successo italiano trova gradimento anche in altri Paesi.