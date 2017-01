"Dallas": sesso, soldi e intrighi di nuovo in tv

foto Ufficio stampa Correlati SCOPRI IL CAST

12:37 - "Dallas", la serie cult degli anni 80, è pronta ad un ritorno in grande stile, per far appassionare una nuova generazione di telespettatori. Il network americano Tnt ha infatti annunciato un sequel della soap, che farà vedere come sono cambiati (vent'anni dopo) J.R. e gli altri protagonisti della famiglia Ewing, concentrandosi soprattutto sui figli. La première è attesa negli Stati Uniti per il prossimo 13 giugno.

Ma gli appassionati della serie originale non rimarranno delusi. Nel cast, infatti, è prevista la presenza dei protagonisti storici della soap. Larry Hagman (J.R.), Patrick Duffy (Bobby Ewing) e Linda Gray (Sue Ellen) torneranno infatti a ricoprire i ruoli che li hanno resi famosi, con qualche rughetta in più.



Lo show si concentrerà soprattutto sulla nuova generazione degli Ewing: John Ross Ewing - il figlio di JR - sarà interpretato da Josh Henderson mentre il figlio di Bobby avrà il volto di Jesse Metcalfe (il giardiniere John Rowland di "Desperate Housewives"). Al loro fianco le rispettive fidanzate interpretate da Jordana Brewster ("The Fast and the Furious") e Julie Gonzalo ("Veronica Mars"). A chiudere il cast Brenda Strong (la "casalinga disperata" Mary Alice), nei panni della moglie di Bobby.