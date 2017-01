"Good Wife": sesso orale in prima serata

foto Ap/Lapresse Correlati SPLENDIDA SUL RED CARPET 11:28 - "Good Wife", il legal-drama di punta dell'CBS, ha sdoganato il sesso orale in prima serata. Una vera rivoluzione per il mondo delle serie tv, che non avevano mai osato tanto. Protagonista della scena Julianna Margulies, nota per il personaggio di Carol Hathaway in "E.R.", che viene "soddisfatta" dal marito, interpretato da Chris Noth. Una scelta controversa e coraggiosa, che l'attrice rivendica con orgoglio. - "", il legal-drama di punta dell'CBS, ha sdoganato ilin prima serata. Una vera rivoluzione per il mondo delle serie tv, che non avevano mai osato tanto. Protagonista della scena, nota per il personaggio di Carol Hathaway in "E.R.", che viene "soddisfatta" dal marito, interpretato da. Una scelta controversa e coraggiosa, che l'attrice rivendica con orgoglio.

"La prima cosa che mi è passata nella testa quando ho letto la scena è stata 'Oh buon dio! Come faremo a girare una scena come questa?'. E subito dopo 'Oh Dio, mio padre vedrà la puntata!' - ha confessato la Margulies al magazine "More" - Ma ho adorato farlo, credo davvero che sia una rivolta sessuale per la televisione. E' stata una scelta coraggiosa ma io amo battere strade non ancora percorse da nessuno".



"Ora sono una persona molto diversa rispetto a quando avevo vent'anni - ha continuato l'attrice - All'epoca ero molto più insicura riguardo alle scelte da fare, all'opinione che la gente aveva di me. Ora sono a mio agio con me stessa, non mi importa del giudizio di chi mi sta attorno. Sono fatta così: prendere o lasciare".