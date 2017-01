foto Ap/Lapresse

- In una logica di rinnovamento editoriale, cambia la direzione del Tg4. Dopo una trattativa per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non approdata a buon fine, Emilio Fede lascia l’azienda. Mediaset lo ringrazia per il lavoro svolto in tanti anni di collaborazione e per il contributo assicurato alla nascita dell’informazione del Gruppo. Giovanni Toti, direttore responsabile di “Studio Aperto”, è il nuovo direttore designato del Tg4.