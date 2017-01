Gf, Armando: "Caterina è comica"

Correlati PASSIONE CON CATERINA

08:26 - Con Caterina ci ha messo una "pietra sopra", Armando di certo non si aspettava un tradimento, ma la prende con filosofia: "E' una situazione comica", dice a Tgcom24. Uscito dalla Casa del "Grande Fratello 12", l'architetto catanese confessa l'attrazione per Cristina Del Basso e dice apertamente di tifare per Gaia "anche se Patrick o Sabrina potrebbero vincere".

Armando hai intenzione di chiarire con Caterina?

Ormai ci ho messo una pietra sopra. E' una situazione comica, ho avuto a che fare con una persona comica. Basta pensare a tutti i gesti privi di sostanza, come il tatuaggio con il mio nome sul dito...



Veramente sembrava scritto a penna...

Ecco, se il tatuaggio fosse vero sarebbe comico, se fosse finto sarebbe drammatico.



Ti aspettavi il tradimento?

Sono uno che si fida, ma che si aspetta anche di tutto. Comunque ho un'assoluta apertura alle contraddizioni.



A proposito di contraddizioni, anche tu hai tradito la tua ragazza...

E' vero, ma avevo una relazione in crisi e ci eravamo lasciati dieci giorni prima del mio ingresso nella casa. Elisa però ha dimostrato di essere matura, non si è prestata ai teatrini. E' stata davvero una grande donna.



Nella Casa sembravi attratto anche da Cristina Del Basso...

Era curiosità, voglia di conoscere. Diciamo che con Cristina ci siamo affascinati reciprocamente. Mi ha sorpreso piacevolmente. E poi è inutile negare che è anche una gran bella ragazza.



Con Ilenia invece vi siete avvicinati soprattutto nell'ultimo periodo...

Siamo sempre stati vicini, ma nell'ultimo periodo è nata una voglia di contatto in più. Ma siamo solo amici.



Chi vincerà?

Io spero che a trionfare sia Gaia, ma Sabrina e Patrick potrebbero spuntarla.

Santo Pirrotta