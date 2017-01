Otelma: "Le donne dell'Isola? Insignificanti"

foto LaPresse Correlati OTELMA ALL'ISOLA... IN SARCOFAGO 13:55 - E' stato eliminato sul filo di lana ma in qualche modo è il vincitore morale di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Marco Amleto Belelli, alias il Divino Otelma, si confessa a "Libero" senza peli sulla lingua. "Le donne dell'Isola? - dice -, insignificanti, a parte Valeria Marini, Carmen Russo e Aida Yespica". E poi rivela: "La mia clientela più assidua è quella formata da politici". - E' stato eliminato sul filo di lana ma in qualche modo è il vincitore morale di questa edizione dell'Isola dei Famosi., alias il, si confessa a "" senza peli sulla lingua. "Le donne dell'Isola? - dice -, insignificanti, a parte Valeria Marini, Carmen Russo e Aida Yespica". E poi rivela: "La mia clientela più assidua è quella formata da politici".

Sul nome del vincitore dell'Isola sembra avere pochi dubbi: "Dico Manuel Casella - afferma -. Ma solo perché è il più furbo. Siamo contenti perché avevamo chiesto agli Eloim di risolvere definitivamente il problema Guendalina Tavassi e lei è stata cacciata. Adesso vorremmo cacciare Antonella Elia". Per chi non conoscesse il Divino il noi è dovuto al plurale maiestatis con il quale parla sempre ("Veniva usato da uomini che svolgevano funzioni di alto prestigio. La prima persona plurale evidenziava la propria significanza. In eventi pubblici ha senso"), mentre gli Eloim sono le divinità alle quali rivolge le proprie preghiere.



Sulla compagine femminile di questa edizione le idee sono chiare e taglienti. "Come si fa ad andare con la Elia? - si chiede -. Solo chi ha intenzioni suicide può pensare a un coito con lei. La Tavassi? Siamo a livelli di pura animalità. Aveva protuberanze carnose che svolazzavano ovunque. All’Isola tanti soggetti femminili cercavano di concupire soggetti maschili. Fondamentalmente i soggetti femminili erano erotomani e arpie".



In quanto alle proprie inclinazioni sessuali Otelma rivendica la sua bisessualità. "La stragrande parte del genere umano lo è. Pensiamo alla civiltà greco-romana. L’eccezione non è la bisessualità, ma la monosessualità. I patrizi avevano una moglie ufficiale e poi gli amanti domestici. Basta leggere Petronio. Andiamo spesso in India, sono bisessuali, non vi è il minimo dubbio. Anche in Italia. Solo che in Italia sono più cari".



E a chi lo derubrica a personaggio pittoresco, è pronto a rispondere con il gran numero di politici che si rivolgono a lui fiduciosi, per riti e profezie. "Deputati, senatori, segretari di partito. Abbiamo un parterre di una cinquantina di politici, anche presidenti di Regione, sindaci - dice -. Nichi Vendola l’abbiamo incontrato ad Atreyu quando il ministro Meloni ci ha invitato. Tanti vengono per fare riti magici per sconfiggere l’avversario".



E a proposito di profezie, secondo Otelma i Maya avevano torto. "A dicembre non finirà il mondo - spiega -. La vera minaccia è quella di una Terza Guerra Mondiale tra l'estate e l'autunno qualora l'Occidente o l'Onu non intervengano per eliminare siti iraniani che stanno producendo armi atomiche e vettori". C'è di che stare tranquilli.