L'onda di Luciana Littizzetto su "Amici"

ECCO COSA ACCADRA' SABATO 15:26 - E' quasi tutto pronto per il lancio del serale di "Amici" che parte sabato 31 marzo alle 21.10. Belen Rodriguez. Gran finale all'Arena di Verona il 24 maggio. Ospiti speciali sono Luciana Littizzetto e la star internazionale Charles Aznavour. - E' quasi tutto pronto per il lancio del serale di "" che parte Quattordici finalisti tra cantanti e ballerini si sfideranno in due circuiti danza e canto mentre nove ex allievi storici faranno parte di un circuito a parte. Nel corpo di ballo c'è anche. Gran finale all'Arena di Verona il 24 maggio. Ospiti speciali sonoe la star internazionale

A dare l'anticipazione su Luciana Littizzetto ospite al primo appuntamento serale del talent show di Canale 5 è Tv Sorrisi e Canzoni. Un segno distensivo dopo che Lucianina, durante il Giffoni Film Festival della scorsa estate, aveva detto: "Non ho problemi a dire per esempio che Maria De Filippi, donna intelligentissima, fa dei programmi schifosi". Un incidente diplomatico poi rientrato dopo un chiarimento immediato tra le due.



Ore frenetiche di prove, dunque, per la produzione e per i cantanti che si ritroveranno divisi in tre circuiti: danza, canto e uno dedicato ai Big, ex protagonisti di "Amici": Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Karima, Emma Marrone, Valerio Scanu, Annalisa Scarrone, Virginio Simonelli e Antonino Spadaccino.



A giudicare le performance in gara tre giurie qualificate ed una popolare: l’Orchestra composta da 43 elementi, la Giuria Tecnica formata da 14 elementi suddivisi tra: giornalisti, specializzati in danza e canto e tecnici del settore; la Giuria Esterna composta da tre personaggi di grande rilevanza nel panorama nazionale ed internazionale e la Giuria Popolare composta dal pubblico sovrano a cui spetta il televoto.



C'è una novità per il meccanismo di voto e giudizio dei cantanti ossia il download digitale delle canzoni in gara. Per il resto ancora non si sa nulla ma c'è da scommettere che Maria De Filippi ha in serbo altre sorprese come quella, peraltro già annunciata, della presenza nel corpo di ballo di Belen Rodriguez. La showgirl è reduce dal grande successo di "Italia's Got Talent" condotto con Simone Annichiarico.



Le coreografie del programma saranno curate da Daniel Ezralow, reduce dalla collaborazione con l'ultimo Festival di Sanremo.