Lindsay e Whoopi tra i banchi di "Glee"

- Si allunga la lista delle star che tornano sui banchi di scuola. Dopo Ricky Martin , caliente professore di spagnolo, ora anchesaranno ospiti di "". La prima farà visita agli studenti del liceo McKinley nei panni di se stessa, mentre la Goldberg vestirà i panni di una professoressa della prestigiosa "New York Academy of the Dramatic Arts", il college dei sogni di Kurt e Rachel.

La notizia è stata confermata dalla Fox, produttrice della serie, mentre gli episodi che vedono protagoniste le due attrici andranno in onda in Italia nei prossimi mesi.Lindasy, nei panni di se stessa, apparirà in qualità di giudice delle gare Nazionali, la competizione artistica a cui partecipano i ragazzi del glee club. La Goldberg interpreterà invece una professoressa della YADA (New York Academy of the Dramatic Arts), il prestigioso college in cui desiderano entrare sia Kurt che Rachel, che si trova in Ohio per alcune audizioni.Prima di loro altre celebrità erano state ospiti della serie tv. Tra queste anche Britney Spears (sotto forma di "visione"), Gwyneth Paltrow (protagonista di un sexy tango), Olivia Newton John e perfino il peloso protagonista di Star Wars Chewbacca