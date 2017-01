Gf, Ilenia: "Fuori per colpa di Floriana"

Correlati CHE DOCCIA SEXY!

09:15 - Non vede l'ora di sentire Rudolf e non vuole più avere a che fare con Floriana. Ilenia (era la super-favorita del "Grande Fratello 12" ma è stata eliminata la scorsa puntata) è ancora "reclusa", visto che fino alla finale di domenica non può vedere la tv e incontrare i familiari, ma - come sempre - ha le idee chiare. A Tgcom24 racconta: "Nella mia eliminazione c'è lo zampino di Florianda (la chiama così, ndr)".

Ilenia eri la favorita, cos'è successo?

Sinceramente non lo so. Anzi, sì. Credo che ci sia lo zampino di Florianda, fuori ha fatto una campagna contro di me parlando male e con fan club vari.



Vi chiarirete?

Non ho nessuna intenzione di incontrarla e di litigare ancora con lei, lo abbiamo già fatto abbastanza. Lei cerca solo visibilità e io non ho nessuna intenzione di dargliela. Quando eravamo dentro la casa la convivenza era forzata, adesso possiamo benissimo ignorarci.



Ti è dispiaciuto uscire?

Meglio una settimana prima che durante la finale. Tanto sarebbe successo lo stesso.



E Rudolf, invece, lo rivedrai?

Certo. Adesso sono ancora in isolamento. Ma chiamarlo sarà una delle prime cose che farò. Con lui è nata una bella amicizia.



Dai, lo sanno tutti che hai preso una bella cotta...

Ma no, davvero. Sarei contenta di ammettere questa cosa, ma non è così. Siamo solo amici, lui è fidanzato. Nella casa mi parlava tanto di lei...



Povera Ilenia...

(Ride, ndr) Se non fosse stato fidanzato forse...



Cosa farai adesso?

Apro un'attività tutta mia, tipo un chioschetto in un posto di mare.



E il mondo dello spettacolo non ti interessa?

Per ora no. E' un ambiente complicato, non fa per me.

Santo Pirrotta