Grande successo per la "Fabbrica del sorriso"

foto Tgcom24 12:29 - Ottimi risultati per la campagna di "Fabbrica del Sorriso" in onda per tutta la scorsa settimana e conclusa domenica 25 marzo. Pur in un momento economico non facile, i telespettatori hanno risposto con generosità alla nona raccolta fondi organizzata da Mediafriends Onlus (Mediaset, Mondadori e Medusa) a favore di quattro grandi progetti legati alla disabilità infantile: raccolti 1.630.000 euro. - Ottimi risultati per la campagna di "" in onda per tutta la scorsa settimana e conclusa domenica 25 marzo. Pur in un momento economico non facile, i telespettatori hanno risposto con generosità alla nona raccolta fondi organizzata da) a favore di quattro grandi progetti legati alla disabilità infantile: raccolti

Grazie agli appelli lanciati dai programmi di Canale 5, Italia 1, Retequattro, della rete all news Tgcom24, degli altri canali digitali Mediaset e radio R101, la Fabbrica del Sorriso quest'anno ha totalizzato la cifra di 1.630.000 euro. Un traguardo che rappresenta solo un primo bilancio dell’operazione in quanto è ancora attivo il conto corrente Montepaschi (Iban IT92R0103020600000055555575) disponibile per chi preferisce effettuare donazioni tramite bonifico bancario.



Ma al di là della raccolta fondi, quest'anno la campagna ha avuto un importante ruolo editoriale di servizio per il pubblico: i programmi più rilevanti del palinsesto Mediaset, tra cui una puntata di "Matrix", hanno approfondito con determinazione il tema della disabilità infantile per un totale di oltre 300 minuti di trasmissione.



Mediafriends ringrazia i tanti personaggi di Mediaset e R101 che si sono passati il testimone della maratona benefica, primi tra tutti i giornalisti che hanno raccontato in prima persona i progetti delle associazioni che riceveranno i fondi: Benedetta Corbi, Stella Pende, Salvo Sottile, Toni Capuozzo e Alessandro Banfi che, inoltre, ha coordinato tutte le operazioni dell’area news. Per informazioni sulle iniziative di Mediafriends Onlus e sui progetti realizzati da La Fabbrica del Sorriso è possibile visitare i siti www.mediafriends.it e www.fabbricadelsorriso.it.