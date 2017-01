"6 passi nel giallo" chiude con Kevin Sorbo

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati COLPO DI SCENA FINALE 13:38 - Ultimo appuntamento con il ciclo "6 Passi nel Giallo" all'insegna del thriller con il Film tv "Vite in ostaggio" diretto da Lamberto Bava, in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 28 marzo. Guest star dell'episodio Kevin Sorbo, noto al pubblico italiano per la serie tv "Hercules". Nel cast anche Candace Marie Celmer ("Los Americans", "The Cleveland Show" e "Griffin") e Christoph Hulsen ("Nebbie e delitti"). - Ultimo appuntamento con il ciclo "" all'insegna del thriller con il Film tv "" diretto da Lamberto Bava, in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 28 marzo. Guest star dell'episodio, noto al pubblico italiano per la serie tv "". Nel cast anche Candace Marie Celmer ("Los Americans", "The Cleveland Show" e "Griffin") e Christoph Hulsen ("Nebbie e delitti").

Due rapinatori, Matthias (Antonio Cupo) e Kile (Christoph Hulsen) entrano in una discoteca e rubano l'incasso della serata. Prima di raggiungere l'uscita, però, vengono intercettati dal figlio del proprietario del locale e gli sparano, uccidendolo. I due uomini fuggono poi a bordo di in un'auto guidata da un terzo complice, Gabriel (Andrea Miglio Risi).



Dopo pochi chilometri i tre hanno un incidente, dal quale però riescono a salvarsi. Braccati dalla polizia, i malviventi entrano nella villa dei McBain e prendono in ostaggio la moglie di Dave Mc Bain (Kevin Sorbo), Giovanna (Jane Alexander) e i loro figli: Thomas di sei anni e Alice, di sedici.