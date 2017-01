"U&D", Pamela: "Delusa da Francesco"

foto Facebook Correlati DOLCE PANTERA

Ha fatto discutere sin dal suo primo ingresso nello studio di "Uomini e Donne". Mora, prosperosa, aggressiva e sensuale, Pamela si è subito attirata le antipatie di Tina. Ma non è andata bene neanche con Francesco, il bel tronista tanto desiderato, visto che il feeling si è interrotto per sempre. Adesso la corteggiatrice guarda al futuro, cerca ancora l'anima gemella, e confessa: "Francesco mi ha delusa".

A "Speciale di Eva", la sexy corteggiatrice (cugina di Carolina Marconi, ex gieffina) assicura di non essere più interessata al tronista: "Sono stata eliminata, non tornerei mai a corteggiarlo. Gli ho dimostrato in tutti i modi che ero lì per lui, non per le telecamere, ho sopportato tante cose, ma adesso basta".



Pamela si è sentita presa in giro, ma il lato duro di Francesco l'ha delusa: "All'inizio era dolce, poi si è trasformato". Anche se "i sentimenti non si cancellano, ci vuole un po' di tempo prima che passi". Pamela giura di non essere interessata al mondo dello spettacolo, e neanche a diventare tronista. Il suo unico obiettivo è quello di "trovare un uomo con la U maiuscola".



"UOMINI E DONNE" E' IL PROGRAMMA LEADER

Ancora un successo per il talk dei sentimenti “Uomini e Donne” che nella puntata di lunedì 26 marzo, ottiene il 21, 76% di share pari a 2 milioni 696 mila telespettatori e vince il confronto con il competitor di Raiuno “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia” che si ferma al 19,67% di share pari a 2 milioni 27 mila telespettatori. In particolare, nella sovrapposizione dalle ore 15:19 (ora d’inizio “La Vita in diretta – Buon Pomeriggio Italia!”) alle ore 15.52 (ora di chiusura “Uomini e Donne”) il talk dei sentimenti ottiene il 23,79% di share pari a 2 milioni 622 mila telespettatori, mentre “La Vita in diretta – Buon Pomeriggio Italia” non va oltre al 17,48% di share pari a 1 milione 927 mila telespettatori. Sul target commerciale (15-64 anni), “Uomini e Donne” vola al 24,62% di share, sovrastando “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia” che si arresta all’ 11,98% di share.