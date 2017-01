Jones: "Mangiare la placenta fa bene"

foto Ap/Lapresse 10:29 - Il segreto di January Jones, la Betty Draper di "Mad Men"? Mangiare placenta. L'attrice ha infatti confessato su "People Magazine" di essersi fatta incapsulare il materiale biologico e di assumerlo sotto forma di pillole. Secondo la Jones la cura avrebbe effetti rigeneranti e ha quindi consigliato a tutte le neo-mamme di fare altrettanto. Una scelta particolare, ma che sta velocemente prendendo piede negli Stati Uniti. - Il segreto di, la Betty Draper di ""?. L'attrice ha infatti confessato su "" di essersi fatta incapsulare il materiale biologico e di assumerlo sotto forma di pillole. Secondo la Jones la cura avrebbe effetti rigeneranti e ha quindi consigliato a tutte le neo-mamme di fare altrettanto. Una scelta particolare, ma che sta velocemente prendendo piede negli Stati Uniti.

"Ho una balia fantastica che mi ha consigliato una dieta a base di vitamine e tisane, oltre alle pillole di placenta - ha spiegato l'attrice, diventata mamma del piccolo Xander lo scorso settembre - All'inizio ero molto esitante, ma in fondo noi siamo gli unici mammiferi che non mangiano la placenta. Non si tratta di stregoneria, è una scelta che consiglio a tutte le mamme".



Un'idea che potrebbe sembrare folle, ma che sta prendendo piede negli Stati Uniti. Molte persone, infatti, credono che mangiare la placenta riduca il pericolo della depressione post-partum e aiuti a reintegrare le vitamine perse durante la gravidanza.