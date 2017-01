Karen Spencer torna a "Beautiful"

foto Da video Correlati VECCHI E NUOVI PERSONAGGI 10:01 - Karen Spencer. Sorella gemella di Caroline (rese vedovo Ridge) scopre di avere un figlia che si chiama proprio come la zia scomparsa. La ragazza viene subito invitata da Stephanie a villa Forrester, e comincia a lavorare nella maison. Intanto un dubbio assale i protagonisti: chi è il padre di Caroline? Ridge c'entra qualcosa? Per i venticinque anni di "Beautiful" torna. Sorella gemella di(rese vedovo) scopre di avere un figlia che si chiama proprio come la zia scomparsa. La ragazza viene subito invitata daa villa Forrester, e comincia a lavorare nella maison. Intanto un dubbio assale i protagonisti: chi è il padre di Caroline? Ridge c'entra qualcosa?

Karen (Joanna Johnson) torna quindi da New York dopo anni in cui aveva fatto perdere le sue tracce. Ritrova la figlia, ormai grande, e la presenta alla famiglia Forrester che la arruola subito come stagista. Caroline si ambienterà subito, al tal punto da intromettersi nel rapporto sentimentale tra Rick e Amber.



Ma la madre Karen si porta dietro anche un segreto inconfessabile. Ovvero il nome del padre della ragazza. Potrebbe essere Ridge, con il quale ha avuto una storia. Ma il mistero si infittisce. Intanto, a proposito di ritorni eccellenti, Lesli Kay nei panni di Felica Forrester farà un regalo alla soap opera. Ma solo per un giorno.