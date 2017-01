Gf, tutti contro Franco: "E' falso"

Correlati IL FINTO AMICO

A pochi giorni dalla finalissima del "Grande Fratello 12" i cinque finalisti (Patrick, Martina, Sabrina, Franco e Gaia) festeggiano stappando lo spumante. L'aria è leggera, anche se arrivati alla fine del gioco tutti i "sopravvissuti" sperano di poter vincere. E visto che il gioco si fa duro, il capro espiatorio diventa Franco, colpevole di aver tradito l'amico Vito. I compagni non gli risparmiano critiche: "E' falso, non merita la finale".

Naturalmente, la prima a difendere Vito è la "fidanzatina" Sabrina. La tunisina lo attacca senza giri di parole: "E' falso: "Si è voluto salvare l'immagine, ma anche lui ha chiacchierato... Franco ha rosicato quando Vito è andato a parlare con Ilenia perché lui si è sentito solo".



E Gaia rincara la dose: "La frase che ha fatto comodo a tutti che è uscito perché era forte, è stata brutta brutta". Le due ragazze sono convinte che un vero amico non tradirebbe mai e quindi non riescono a giustificare in nessun modo l'atteggiamento di Franco. Un altro rammarico è per Ilenia, che purtroppo non è arrivata in finale. Gaia ci ha sperato fino all'ultimo, mentre Sabrina - dopo le incomprensioni - sottolinea: "Non l'ho mai considerata una nemica".