Sudorazione eccessiva a "Wild-Oltrenatura"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:27 - Martedì 27 marzo in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Wild–Oltrenatura", il programma più selvaggio della tv condotto da Fiammetta Cicogna. In questa puntata per la rubrica Shock doc, le storie di donne soggette a iperidrosi, ovverosia a una sudorazione davvero eccessiva. - Martedì 27 marzo in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Wild–Oltrenatura", il programma più selvaggio della tv condotto da Fiammetta Cicogna. In questa puntata per la rubrica Shock doc, le storie di donne soggette a iperidrosi, ovverosia a una sudorazione davvero eccessiva.

E ancora le avventure ai limiti della sopravvivenza tengono ancora col fiato sospeso: Bear Grylls si troverà in Siberia per sfidare il freddo estremo. Steve Backshall farà nuovi incontri “bestiali” nelle Filippine, dove si imbatterà in un pesce volpe, un serpente marino e il tarsio; Cade Courtley, invece, insegnerà come agire e salvarsi in caso di terremoto.



E ancora, le immagini mozzafiato e spettacolari di un elefante marino che azzanna un sub, di incidenti in snowcross e di una lotta selvaggia tra leopardi leoni.



Infine, spazio ai filmati del Wild Quiz, dedicato allo scontro tra il tasso del miele e un pitone, e della Wild Chart, dedicata agli animali più forti esistenti in natura.