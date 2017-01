Le arti marziali sbarcano a "Oktagon Milano"

foto Facebook 10:42 - Martedì 27 marzo Italia 1 trasmette in prima tv dal MediolanumForum di Assago (Milano) uno dei maggiori tornei di arti marziali: "Oktagon 2012". A partire dalle ore 00.30 si sfideranno sul ring i migliori fighters del mondo. Grande attesa per l'italiano Giorgio Petrosyan, in cima alla classifica mondiale della sua categoria. - Martedì 27 marzo Italia 1 trasmette in prima tv dal MediolanumForum di Assago (Milano) uno dei maggiori tornei di arti marziali: "Oktagon 2012". A partire dalle ore 00.30 si sfideranno sul ring i migliori fighters del mondo. Grande attesa per l'italiano Giorgio Petrosyan, in cima alla classifica mondiale della sua categoria.

Avversario di Petrosyan sarà la superstar ucraina Artur Kyshenko, che in carriera ha ottenuto 47 vittorie e 9 sole sconfitte. L’incontro seguirà le regole della Kickboxing.



Inoltre, per la prima volta in esclusiva assoluta ci saranno due combattimenti “in the cage”, nella gabbia, la popolare disciplina americana detta MMA (Mixed Martial Arts), in cui gli atleti combattono con guanti piccoli e aperti per consentire oltre ai calci e i pugni anche le prese di lotta per leve articolari e strangolamenti.



Un evento per i veri appassionati del ring, con sfide di MMA, Kickboxing e Thaiboxe.