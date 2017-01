Scelti i quattordici finalisti del serale di "Amici"

foto Da video Correlati CHE COLPO DI SCENA! 10:09 - Carlo Alberto, Francesca Mariani, Gerardo, Giuseppe, Josè, Marco, Nunzio, Ottavio, Valeria, Valentin, Claudia, Stefano, Francesca Dugarte e Jonathan. Sono i 14 protagonisti della fase finale dell'11esima edizione di Amici. Sabato 31 marzo alle 21.10 su Canale 5, in diretta dallo studio 8 del Centro di Produzione Titanus Elios di Roma, debutterà la prima puntata del serale condotto da Maria De Filippi. - Carlo Alberto, Francesca Mariani, Gerardo, Giuseppe, Josè, Marco, Nunzio, Ottavio, Valeria, Valentin, Claudia, Stefano, Francesca Dugarte e Jonathan. Sono i 14 protagonisti della fase finale dell'11esima edizione di Amici. Sabato 31 marzo alle 21.10 su Canale 5, in diretta dallo studio 8 del Centro di Produzione Titanus Elios di Roma, debutterà la prima puntata del serale condotto da Maria De Filippi.

Nel corso dell’appuntamento serale che prenderà il via sabato prossimo, Amici avrà una formula completamente rinnovata che prevede, oltre alla gara tra gli allievi, anche quella tra i Big: Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Karima, Emma Marrone, Valerio Scanu, Annalisa Scarrone, Virginio Simonelli e Antonino Spadaccino.



Per il canto ad accedere alla fase finale del programma sono: Claudia Casciaro, 23 anni nata a Como ma trasferita a Lecce dove vive con i suoi genitori; Marco Castelluzzo, 19enne nato a Tricase in provincia di Lecce; Ottavio De Stefano, 21 anni, foggiano, istruttore di body building, diventato in poco tempo il sex symbol della scuola; Carlo Alberto Di Micco, 20 anni, brasiliano trapiantato a Mantova; Francesca Mariani, 20 anni milanese che ha partecipato al suo primo concerto a sei anni; Stefano Marletta, 21anni cantautore catanese; Gerardo Pulli, cantautore torinese, anche lui 19enne, uno degli allievi più discussi di questa edizione; la 19enne Valeria Romitelli di Civitanova Marche, l’unica ad aver avuto consenso unanime da parte dei professori per accedere al serale.



Per la danza gli allievi che hanno conquistato la maglia del serale sono: Josè Becerra, 24 anni di origine cubana che vive a Modena con la moglie; Francesca Dugarte, 22 anni nata a Caracas ma fiorentina di adozione; Jonathan Dante Gerlo, 19 anni di Pinerolo, cresciuto a “pane e danza”; Giuseppe Giofrè, 19 anni di Gioia Tauro, con un curriculum di studi a Los Angeles; Nunzio Perricone, nato 22 anni fa in uno dei quartieri più poveri di Catania, che ha trovato nel ballo il suo riscatto. Completa la rosa dei ballerini Valentin Stoica il ventiquattrenne di Bucarest.