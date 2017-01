Poppe che sorpresa! Dai fornelli a Playboy

foto Da video Correlati SENZA VELI PER PLAYBOY 11:52 - Poppe di nome e di fatto. In Belgio Lesley-Ann Poppe è un volto tv amatissimo, legato soprattutto alla trasmissione culinaria "Komen-eten" ("Invito a Cena"). Ma la conduttrice su Playboy ha messo in mostra il suo lato sexy, creando un vero putiferio in patria. La bellezza del piccolo schermo ha infatti ceduto al fascino della rivista erotica, che l'ha corteggiata per anni, e - abbandonata la cucina - è passata a sedurre in camera da letto. di nome e di fatto. In Belgioè un volto tv amatissimo, legato soprattutto alla trasmissione culinaria "Komen-eten" (""). Ma la conduttrice suha messo in mostra il suo lato sexy, creando un vero putiferio in patria. La bellezza del piccolo schermo ha infatti ceduto al fascino della rivista erotica, che l'ha corteggiata per anni, e - abbandonata la cucina - è passata a sedurre in camera da letto.

Il servizio di Playboy - pubblicato sull'edizione olandese della rivista - ha creato parecchio scandalo in Belgio, creando un vero e proprio caso. D'altra parte le foto sono decisamente hot e lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Tra divani antichi e letti a baldacchino, la Poppe gioca e provoca con addosso solo pochi centimetri di stoffa.



Non si sa se la scelta di posare completamente nuda sia stata una mossa studiata a tavolino o meno, ma probabilmente d'ora in poi saranno molti di più uomini che si metteranno ai fornelli per seguire in tv le sue ricette.