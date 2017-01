Hunkizer e Zerbi ospiti a "The Money Drop"

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:05 - Appuntamento speciale con "The Money Drop", il game-show condotto da Gerry Scotti. A sfidarsi nella puntata serale di sabato 24 marzo in prima serata su Canale 5, infatti, concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo e del giornalismo: Michelle Hunziker e Rudy Zerbi da una parte; Cesara Buonamici e Salvo Sottile dall'altra. Il montepremi che la squadra riuscirà ad aggiudicarsi andrà a sostegno dei progetti della "Fabbrica del Sorriso". - Appuntamento speciale con "", il game-show condotto daA sfidarsi nella puntata serale di sabato 24 marzo in prima serata su Canale 5, infatti, concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo e del giornalismo:da una parte;dall'altra. Il montepremi che la squadra riuscirà ad aggiudicarsi andrà a sostegno dei progetti della "".

Il meccanismo del gioco resta immutato: i concorrenti vip dovranno affrontare otto domande, avendo a disposizione solo un minuto di tempo per ognuna. La coppia avrà in dotazione un milione di euro e dovrà difenderlo, passo dopo passo, dalle insidiose botole. Pur mantenendo il suo impianto classico, grazie alla presenza di personaggi dello spettacolo non mancheranno momenti di puro intrattenimento.



Sarà curioso vedere alcuni dei volti più amati del piccolo schermo cimentarsi in un quiz, scegliere una strategia di gioco e accordarsi sulla risposta da dare. Più i concorrenti saranno coraggiosi, più alta sarà la possibilità di mantenere il milione integro fino alla fine del gioco e poterlo devolvere quindi interamente in beneficenza.