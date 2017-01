Isola, Elia attacca Manuel: “Sei un falso!”

foto Da video Correlati CARMEN FA GIRARE LA TESTA

Si avvicina la finale dell'Isola dei Famosi e sono in atto strategie, alleanze, calcoli per arrivare immuni al traguardo. Manuel Casella, ancora una volta leader del gruppo, nomina Antonella Elia finita in parità con Max. "Sei falso come Giuda - tuona la Elia -. Mi hai tradita e con questo chiudo ogni rapporto con te". L'attrice va in nomination con Nina Moric. Eliminati Guendalina e Jivago. Il divino Otelma rientra in studio dentro un sarcofago.

Insomma la Elia non ci sta e non accetta che Manuel cerchi apparentemente di mantenersi distante da certe situazioni, quando in realtà pare stia architettando un piano per la vittoria.



"L'amicizia è l'amicizia e il gioco è il gioco. Definirti amico è una stron.... Gli amici sono altri, sono reali! - continua Antonella -. Io questa cosa la vivo come un tradimento! Tu sei un traditore! Non mi sei amico! E anche tu Max. Siete falsi come Giuda. Siete poveri deficienti che giocate pensando di vincere!”. Poi l'affondo: “Manuel stai facendo un gioco e sei sleale! Questo non è solo un gioco è anche amicizia è realtà. Sono stufa di questa ipocrisia di mer...! Ci sono i valori umani!".



Manuel ribadisce che questo è un gioco: “Io ti ho sempre rispettata, ti ho accolta quando hai voluto, se io sono cattivo per questo…”. La risposta di Antonella non si è fatta attendere lasciando anche intendere altre parole non dette dal leader del gruppo: “Tu pigli per i fondelli Max e poi lo salvi...".



Max infine tenta maldestramente di appianare la situazione: "Ha parlato a sproposito, è un gioco... Stiamo finendo. Divertiamoci. Non portiamolo sulle parolacce, insulti e rancori". La Elia chiude la questione: "Voi dite le cose dietro e poi ne fate altre davanti!".

Andrea Conti