Gf, baci passionali tra Armando e Ilenia

Nella Suite i ragazzi giocano a "obbligo o verità". Così Ilenia è "costretta" a dare un bacio passionale ad Armando, l'imbarazzo è tanto e inizialmente l'indossatrice cerca di tirarsi indietro ma i compagni fanno un tifo da stadio e in coro gridano: "Bacio, bacio".



Finalmente nella Casa torna l'armonia e la voglia di passare in serenità gli ultimi giorni prima della finale dell'1 aprile. Nel frattempo il giardino si trasforma in un set cinematografico sotto l'attenta regia di Patrick. I ragazzi provano alcune scene e si concentrano sulle loro performance. Per Ilenia e Armando si ripresenta l'occasione del bacio. E stavolta la bella indossatrice non oppone nessuna resistenza. Ormai ci ha preso gusto.