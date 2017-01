"U&D", Teresanna gelosa di Alessia

foto Tgcom24 Correlati FILM CON TERESANNA

BACI RUBATI 16:26 - Alessia è più determinata del solito e cerca in tutti i modi di baciare il bel Francesco a "Uomini e Donne". I due si coccolano e si restano avvinghiati una all'altro sul divano guardando il film "Romeo e Giulietta". Teresanna in studio assiste alla scena e rimane senza parole. E' gelosissima della provocante rivale. D'altronde si vede che il tronista, nonostante eviti di baciarla in bocca, è molto preso. è più determinata del solito e cerca in tutti i modi di baciare il bela "". I due si coccolano e si restano avvinghiati una all'altro sul divano guardando il film "Romeo e Giulietta".in studio assiste alla scena e rimane senza parole. E'della. D'altronde si vede che il tronista, nonostante eviti di baciarla in bocca, è molto preso.

"Tra noi c'è un confronto reale - attacca Teresanna - mentre tra di loro è tutto un bacio, bacetto... E poi non c'è cosa più brutta di un rifiuto come lo hai avuto tu Alessia. Hai provato in tutti i modi di baciarlo ma lui si è sempre spostato. Un uomo alla fine cede, se all'ennesimo tentativo non l'ha fatto, si vede che non gli interessi. Sei solo una gatta morta".



La replica non si fa attendere: "Siamo completamente diverse io te..". Interviene quindi Francesco: "Sono due percorsi completamente diversi, non si possono paragonare". Nel frattempo la redazione "misura" il battito del cuore di Francesco in esterna con Alessia: "Mi stava venendo un infarto...", dice lui. Per Teresanna, invece, è sono una questione di ormoni.