Nunzio e Carlo tra i finalisti di "Amici"

Dopo la cantante Valeria altri due allievi accedono al serale di "Amici" che inizia il 31 marzo su Canale 5 in prime time. Il ballerino Nunzio scelto da Garrison. E' stata data la possibilità ad ogni caposquadra di scegliere un ballerino o cantante da portare al serale perché le votazioni incrociate non hanno mai dato i frutti sperati. Nessuno si è trovato d'accordo su un nome. Grazia ascolta Ottavio, Ruben, Carlo e sceglie quest'ultimo.

I cantanti hanno tribolato e non poco mentre ascoltavano le scelte di Grazia Di Michele, Rudy Zerbi e Mara Maionchi. Il secondo tentativo di votazione (ognuno doveva scrivere almeno tre nomi) non ha messo nessuno d'accordo. Anche se tutti e tre si sono concentrati su Ottavio e Riccardo ma non nell'ordine di preferenza.



Così Luca Zanforlin comunica la possibilità ai professori di scegliere un nome di un alunno da portare al serale.



Garrison è rimasto con un solo ballerino quindi la scelta è caduta naturalmente su Nunzio che incredulo e felice corre poi ad abbracciare l'insegnante.



La soddisfazione dell'allievo e del maestro è tanta dal momento che Nunzio è sempre stato nell'occhio del ciclone per il suo fisico. Alessandra Celentano si è sempre opposta al suo percorso perché troppo basso.



Il ballerino dei verdi ha anche festeggiato anche sulla sua pagina ufficiale di Facebook con un messaggio: "Nanetti e nanette... Mi sembra ancora assurdo..ma posso gridarlo veramente... SONO AL SERALE... Io ancora non ci credo... Quanto vorrei abbracciarvi tutti.. Perchè so che state gioendo tanto quanto me... Quindi mi dovrete ancora sopportare..... Vi adoro e vi prometto che faró di tutto x non deludervi mai... Un mega bacio IL VOSTRO NANO NU!!!".



Nunzio con la maglia bianca si siede al fianco di Valeria e saranno loro tra i protagonisti dello show serale che inizia il 31 marzo. Ma rimangono ancora sei scelte da fare e la strada da percorrere non sembra affatto facile.

