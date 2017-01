Martina Navratilova, splendido cigno in pista

foto Da video Correlati TRA PRESE E PAILLETTES 10:48 - Abito lungo coperto di paillettes e portamento da vera signora. Difficile riconoscere nella ballerina di "Dancing With The Stars" America l'ex campionessa Martina Navratilova. Una bella trasformazione per la regina del tennis che - appese le racchette al chiodo - si è cimentata in un aggraziato fox-trot. Purtroppo, però, la performance non è piaciuta e Martina è risultata ultima in classifica, una posizione a cui non è certo abituata. - Abito lungo coperto di paillettes e portamento da vera signora. Difficile riconoscere nella ballerina di "" America l'ex campionessa. Una bella trasformazione per la regina del tennis che - appese le racchette al chiodo - si è cimentata in un aggraziato fox-trot. Purtroppo, però, la performance non è piaciuta e Martina è risultata ultima in classifica, una posizione a cui non è certo abituata.

Una nuova avventura per la Navratilova che ora - dopo aver superato molte sfide sulla terra rossa - dovrà dimostrare di sapersela cavare anche tra coreografie e prese. "Sono un po' preoccupata per i balli veloci perché ho le dita del piedi davvero rigide e sto lavorato duramente per restare sulle punte - ha confessato la tennista al sito di "Dancing With The Stars" - Ma ho anche imparato che non serve stare molto in alto e questo mi aiuta. Ora devo solo imparare ad essere più leggiadra".



La campionessa si è presentata in pista fasciata in un elegante long-dress nero semitrasparente, tempestato di paillettes. Anche per il trucco la scelta è stata fortunata: un velo di make-up (adatto a una signora di 55 anni) e boccoli biondi sulle spalle. La Navratilova si è cimentata in un aggraziato fox-trot, insieme al partner Tony Dovolani. La giuria, pur restando estasiata dal suo nuovo look, non ha però apprezzato la performance e la coppia è così risultata ultima in classifica.