Gf, Fabrizio: "Che notte di sesso con Caterina!"

12:35 - Dopo la bomba lanciata durante la 22esima puntata del "Grande Fratello 12" arrivano i particolari della notte di sesso tra Fabrizio e Caterina, che ha mandato a rotoli il fidanzamento con Armando. Una passione consumata in una camera d'albergo: "Non ci siamo fatti mancare nulla", racconta a "Visto" il playboy toscano. Intanto la sexy igienista dentale a "Mattino Cinque" annuncia: "Per questa storia mi hanno licenziata".

"E' successo dopo la puntata di domenica 4 marzo - sottolinea Fabrizio - in una camera di albergo ci siamo ritrovati un gruppetto, poi gli altri sono andati via e io e lei ci siamo avvicinati e abbiamo fatto tutto, non ci siamo fatti mancare nulla, è stato bellissimo". A scanso di equivoci ci sono anche gli sms che i due si sono scambiati, con Caterina che scriveva: "Buonanotte tesoro mio... ti voglio... riempire di baci...".



Dopo le lacrime, la padovana dà la sua versione dei fatti: "Il mio comportamento è ingiustificabile. Voglio scrivere una lettera ad Armando, spero che lui saprà leggere con il cuore... Con questa storia non ho perso solo lui, ma anche il mio lavoro, mi è stato comunicato via sms dopo la puntata di domenica. Visto quello che è accaduto hanno ritenuto che non sono più idonea a lavorare con loro". Intanto la ex di Armando, Elisa, si è presa la sua rivincita: "Mi hai cornificato, adesso tocca a te".