Anna Tatangelo: "Presto condurrò in tv"

17:38 - Cantante, ballerina, e forse anche conduttrice tv. Anna Tatangelo non nasconde più il desiderio di diventare una showgirl e ammette che le sono già arrivate delle proposte sia da Mediaset sia dalla Rai. Dopo l'esperienza come giudice a "X Factor" potrebbe essere giunto il momento di vederla in prima linea: "Tra un anno un disco, ma prima forse un programma in tv".

"Quest'anno doveva essere dedicato solo al disco, che dovrebbe uscire tra un anno - racconta Anna -. Ma la tv mi intriga e durante 'Ballando con le stelle' mi sono arrivate alcune proposte, sia dalla Rai che da Mediaset. Cantare un po' so cantare, ho imparato a ballare, chissà che con un po' di gavetta non si possa fare qualcosa di buono".



La Tatangelo non smette più di ripetere che il ballo le ha dato una nuova consapevolezza delle sue potenzialità e della sua femminilità. E adesso è pronta per il grande salto. D'altronde il talento e la bellezza non le mancano.