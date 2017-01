Centovetrine, vendetta per malasanità

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:55 - A "Centovetrine" si consuma una vendetta per malasanità. Carol infatti è stata rapita e solo Adriano può salvarla. La fortunata soap, programma leader del pomeriggio di Canale5, continua a mantenere la prima serata del giovedì. Un'ulteriore occasione per i fedeli telespettatori di seguire le vicende del centro commerciale più famoso d'Italia. - A "" si consuma una vendetta perinfatti è stata rapita e solopuò salvarla. La fortunata soap, programma leader del pomeriggio di, continua a mantenere la prima serata del giovedì. Un'ulteriore occasione per i fedeli telespettatori di seguire le vicende del centro commerciale più famoso d'Italia.

Al centro dell’episodio in onda giovedì 22 marzo, alle 21.30, un momento di grande suspense. Angela (Eleonora Pariante), disperata per le gravi condizioni di salute del marito e carica di odio e di rancore, tiene legata Carol (Marianna De Micheli) ad una sedia con una bomba pronta ad esplodere.



Solo Adriano (Luca Capuano), in quanto medico, può salvarla. Decidendo di operare il marito di Angela.