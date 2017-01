Ricoverato per droga Mike "The Situation"

- Problemi di salute per l'italo-americanoSorrentino. La star del "" - riporta TMZ - è infatti entrato in rehab per aver abusato di sostanze stupefacenti. Il "tamarro" ha alle spalle un periodo tutt'altro che facile: oltre all'intensa vita notturna, fatta di serate ad alto tasso alcolico e night-club, negli ultimi tempi Mike è stato al centro di uno scandalo che riguardava la sua identità sessuale.

"Ha passato le ultime settimane in un luogo segreto - ha rassicurato il portavoce di Mike - perché aveva bisogno di riposare e recuperare energie dopo l' intenso periodo di produzioni e registrazioni".Ma il lavoro non sembra essere la sola causa di questo crollo nervoso. Su Sorrentino pesa soprattutto la vita sregolata che conduce da quando ha preso parte al cast di "Jersey Shore", due anni fa, fatta di party no-stop, alcol e apparizioni nei night-club di mezzo mondo.A peggiorare le cose, negli ultimi tempi, ci hanno pensato anche i suoi "colleghi" Snooki ( ora in dolce attesa ), JWoww ( cover girl di "Maxim" ) e "The Unit", che hanno sollevato dubbi sulla sua eterosessualità.