Tulisa: "Sono io la ragazza del sex-tape"

foto Ap/Lapresse Correlati SENSUALE E DOLCE 13:53 - Uno scandalo a luci rosse ha travolto Tulisa Contostavlos, uno dei giudici della versione inglese di "X Factor". E' infatti venuto alla luce un bollente sex-tape, che ritrae la cantante protagonista di una performance ad alto tasso erotico. All'inizio Tulisa ha preso le distanze dall'intera vicenda, negando tutto, ma alla fine ha confessato su Twitter di essere proprio lei la provocante protagonista della clip. - Uno scandalo a luci rosse ha travolto, uno dei giudici della versione inglese di "". E' infatti venuto alla luce un, che ritrae la cantante protagonista di una performance ad alto tasso erotico. All'inizio Tulisa ha preso le distanze dall'intera vicenda, negando tutto, ma alla fine ha confessato su Twitter di essere proprio lei la provocante protagonista della clip.

"Sono sconvolta, ho il cuore spezzato - ha confessato Tulisa in un video pubblicato sul suo profilo Twitter - Quando condividi un momento di intimità con qualcuno che ami non puoi immaginare neanche per un minuto che possa filmarti e rendere pubblica la cosa all'intera nazione".



Fino a qualche giorno fa il suo avvocato, dopo aver ritirato il video dalla rete, aveva rivendicato la non autenticità della clip: "E' 100% un falso, opera di qualcuno che cerca di speculare sul suo ruolo a X-Factor. La mia cliente è sconvolta dal fatto che qualcuno sia andato così oltre. Non è assolutamente lei, Tulisa non ha mai autorizzato nessuno a filmarla mentre fa sesso.".



Nel frattempo però il video aveva già fatto il giro del mondo, rimbalzando da un social network all'altro e facendo letteralmente impazzire la rete. Ad alimentare il fuoco ci aveva poi pensato anche Doppy, membro dei "N-Dubz" e cugino di Tulisa, che aveva ammesso di conoscere l'uomo del sex-tape.