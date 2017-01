Gf, un cupido per Armando e Ilenia

- Mentre ci si avvicina al gran finale, nella Casa delnon mancano i movimenti tra gli inquilini. L'intesa trasembra sempre più forte, i due si scambiano confidenze sempre più spesso, anche mollemente adagiati nella vasca idromassaggio. Un'intesa non sfuggita all'occhio di Patrick, secondo il quale i due si piacciono ma ancora non lo sanno. E lui tenterà di favorire l'unione...

Il biondo iraniano ha pensato di "forzare un po' la mano" approfittando del cortometraggio che sta preparando. "Con tutte le scene che sto inventando per loro - dice adurante un momento di relax -, si baceranno tantissime volte, fino al punto di innamorarsi davvero!".La torinese però non è molto d'accordo sul punto di vista di Patrick, crede che siano troppo diversi e troppo amici per poter stare insieme.Intanto Armando e Ilenia passano sempre più tempo insieme. Mentre si godono un bel bagno caldo nella vasca idromassaggio scambiano quattro chiacchiere sulle dinamiche venutesi a creare durante la puntata. La romana torna a riflettere sulla sua decisione di rifiutare il suo posto da finalista per cederlo a, per poi ironizzare sul suo carattere avventato ed un po' folle.Come procederà la relazione tra loro due? In fondo Armando è reduce dalla notizie del tradimento di Caterina e potrebbe anche pensare di rivedere le sue priorità...