La vita di Carlo Urbani a "Viaggio a..."

Mercoledì 21 marzo su Retequattro in prima serata "Viaggio a...", programma condotto da Paolo Brosio. Occhi puntati sulla vita di Carlo Urbani, il medico marchigiano che per primo identificò e classificò la Sindrome Respiratoria Acuta Severa (anche nota come Sars), epidemia esplosa in Estremo Oriente tra il 2002 e il 2003.

Lo stesso virus, nel marzo del 2003, contagiò e uccise Urbani in Vietnam.



Con filmati inediti e interviste esclusive alla famiglia, “Viaggio a...” racconta la storia straordinaria di un uomo di fede, sempre pronto - come di fatto è stato - a rischiare la vita per il prossimo.



Spazio, inoltre, a nuove storie legate alle apparizioni della Madonna di Medjugorje. Da questi luoghi, è la stessa Claudia Koll a raccontare la sua eccezionale esperienza di conversione, mentre Paolo Brosio e due persone che hanno ricevuto un miracolo di guarigione fisica tornano dove è avvenuto il prodigio, proprio sulle colline delle apparizioni, per condividere la loro testimonianza.



E ancora, oltre a una lunga intervista a Padre Amorth, esorcista della Diocesi di Roma, “Viaggio a…” compirà un lungo excursus sulla vita di Padre Matteo La Grua, il Francescano divenuto guida spirituale del movimento del Rinnovamento nello Spirito Santo, scomparso lo scorso gennaio. In esclusiva, le immagini che testimoniano i carismi di Padre Matteo legati a guarigioni inspiegabili ed esorcismi.



Infine, come può la fede cambiare il percorso di vita di chi ha sempre vissuto nella prepotenza, nella violenza e nell’illegalità? Le telecamere del programma si recano a Scampia, il quartiere napoletano spesso alla ribalta per fatti di criminalità, al fine di raccontare alcune storie di conversione.



Brosio intervista Don Aniello Manganello, un prete di frontiera in prima linea nella lotta alla camorra, e Tonino Torre, l’ex- camorrista che, proprio grazie alla Bibbia inviatagli da Don Aniello nel Carcere di Poggio Reale, iniziò la sua rinascita spirituale.