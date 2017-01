Paz Vega, un'affascinante Maddalena

La Paz, che vestirà i panni di Maddalena della mini-serie "Maria di Nazareth in onda il prossimo primo aprile su Raiuno, qualche tempo fa era stata al centro di una polemica che riguardava proprio alcune foto hot scattate all'interno di una chiesa . "Non capisco perchè - ammette candidamente l'attrice - In quelle immagini, oltre a non vedersi nulla, sono ripresa nell'atto di pregare. Non ci vedo niente di blasfemo o scandaloso".E sul suo rapporto con la religione confessa: "Non vado a messa, nonostante provenga da una famiglia praticante. Non mi sono sposata in chiesa e non ho nemmeno battezzato i miei figli. Preferisco che siano loro a farlo, da grandi. Mi sento però pronta a rispondere alle loro domande su Dio, quando me ne faranno".