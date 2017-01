Clemente Russo un vero "Fratello maggiore"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati DALLA BOXE ALLA TV 12:34 - Va in onda su Italia 1 in prima serata il 21 marzo "Fratello maggiore", il programma è tra i primi coach show realizzati nel nostro Paese. Racconta due storie di ragazzi difficili, giovani ribelli che hanno un pessimo rapporto con i genitori e che potrebbero superare il limite del lecito. Clemente Russo, campione di pugilato cresciuto in una realtà non facile, li aiuterà attraverso la disciplina e il rigore dello sport. - Va in onda su Italia 1 in prima serata il 21 marzo", il programma è tra i primi coach show realizzati nel nostro Paese. Racconta due storie di ragazzi difficili, giovani ribelli che hanno un pessimo rapporto con i genitori e che potrebbero superare il limite del lecito., campione di pugilato cresciuto in una realtà non facile, li aiuterà attraverso la disciplina e il rigore dello sport.

Al fianco di Clemente la psicologa Alessandra Cirulli, psicoterapeuta di Milano che ha lavorato con adolescenti affetti da gravi disagi. A lei spetterà il compito più delicato di far emergere attraverso il dialogo familiare i blocchi e le motivazioni più profonde a causa dell’ incomunicabilità familiare.



La prima storia è quella di Fabrizio Viale che ha 18 anni e vive a Cuneo con la famiglia: la madre Angelica, il suo compagno Davide e il fratello minore Stefano, nato da questa seconda relazione. Fabrizio è un ragazzo problematico, si sente tradito dalla madre perché si è risposata. Non riconosce l’autorità del patrigno e ha un pessimo rapporto con il fratello minore Stefano che considera il preferito dai genitori.



Il secondo racconto vede protagonista Rebecca, 19 anni di Meda in provincia di Milano. Rebecca vive con la madre Sonia, imprenditrice molto impegnata. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva 5 anni. E’ una ragazza ribelle, in perenne conflitto con la madre. Far soldi e apparire sono per lei i valori fondamentali della vita. La sua ambizione è entrare a far parte del mondo dello spettacolo ma pensa di riuscirci percorrendo scorciatoie e senza studiare.



Ora tocca a Clemente Russo fare da "Fratello maggiore" a potenziali campioni nella vita.



Il format originale è andato in onda in Francia il 6 gennaio 2006 su TF1 con il titolo Le Grand Frére. A sei anni dall’esordio, il programma è ancora in onda ed è uno dei maggiori successi del panorama francese con share che hanno spesso superato il 30%. Hermano Mayor è l’adattamento spagnolo, ha debuttato il 24 aprile 2009 su Cuatro e la prima serie si è attestata su una media del 14.6% (contro una media di rete del prime time del 9%). Hermano Mayor si è così imposto da subito come il programma di coaching di maggior successo di Cuatro. Attualmente è in onda la quarta stagione.