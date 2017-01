Scarpa: "Così ho vinto Italia's Got Talent"

foto LaPresse Correlati UNA VITTORIA SCHIACCIANTE

URLA E FELICITA' 12:18 - Lavora in cantiere ma la passione per l'acrobazia sul palo è nata da poco. Stefano Scarpa - ormai idolo dei bambini - è il - Lavora in cantiere ma la passione per l'acrobazia sul palo è nata da poco.- ormai idolo dei bambini - è il vincitore della terza edizione di "Italia's Got Talent" ha vinto 100mila euro che userà per un viaggio in Norvegia, pagare la macchina e studiare per la sua passione sportiva. E poi chissà magari arriverà il matrimonio con la fidanzata Melissa, dopo cinque anni di fidanzamento.

Stefano si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni nella sua Trani dove ormai è osannato dal Sindaco e dai concittadini come un divo.



La passione per l'acrobazia nasce per caso, un giorno in palestra, per "mantenersi un po'" poi ha visto un palo alto due metri e mezzo, inventato da Alex Musaico insegnante di ginnastica che ha partecipato lo scorso anno a "Italia's Got Talent". In seguito Stefano ha iniziato ad allenarsi per due ore e tre volte a settimana: "All'inizio lavori tanto e non vedi i risultati", dopo tre mesi riesce a fare la "prima bandiera. E' durata tre secondi, adesso supero di poco i 40 secondi, il record è di 50 secondi, è di un giapponese".



E' durante una festa di Capodanno che la fidanzata e tutti i suoi amici si accorgono che quella che per Stefano era una passione poteva diventare qualcosa di più. Il vincitore dello show di Canale 5 infatti si è esibito davanti a un pubblico in delirio. Poi spronato da Alex, Stefano si presenta a Roma e il resto è ormai storia.



"Sono l'idolo dei bambini - conclude -, uno ha cercato di imitarmi e si è fatto pure male".



La produzione e la redazione del programma sono già al lavoro per preparare la quarta edizione.