Un omicidio passionale dopo una notte d'amore

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati COLPI DI SCENA E FOLLIA

10:50

- Quinto appuntamento con il ciclo "" all'insegna del thriller con il Film tv" in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 21 marzo e diretto daE' la storia di uno scrittore di romanzi gialli che tradisce la moglie con una misteriosa donna. Ma al ritorno da una notte indimenticabile la moglie giace morta per terra.