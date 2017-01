"Stacy Keibler giudice a X Factor Usa"

foto Afp Correlati STACY, CHE GAMBE!

SEXY SUL RING 10:30 - Simon Cowell abbia intenzione di spiazzare tutti con una candidatura a sorpresa. Secondo il "New York Post", infatti, avrebbe pensato alla fidanzatina di George Clooney, Stacy Keibler. Anche se di musica non capisce granché, almeno si spera che possa aiutare a risollevare gli ascolti del programma che nella prima edizione non sono stati brillanti. Con Britney Spears l'accordo per "X Factor Usa" sembra sempre più lontano , così si vocifera cheabbia intenzione di spiazzare tutti con una candidatura a sorpresa. Secondo il "", infatti, avrebbe pensato alla fidanzatina di George Clooney,. Anche se di musica non capisce granché, almeno si spera che possa aiutare a risollevare gli ascolti del programma che nella prima edizione non sono stati brillanti.

Evidentemente l'eterno latin lover Clooney porta fortuna alle sue fidanzate. L'ultima ex, Elisabetta Canalis, ha partecipato all'edizione americana di "Dancing with the stars", e adesso Stacy è pronta a entrare a far parte del cast di "X Factor" come giudice. Certo, c'è l'incognita Spears, che avrebbe chiesto una cifra molto superiore ai 10 milioni di dollari offerti, che potrebbe sempre rientrare in gioco.



Ma in realtà i posti vacanti sono due: perché nel talent non torneranno Paula Abdul e Nicole Scherzinger. La Keibler ha quindi delle buone possibilità, visto che sia la cantante Adele sia la stella di "Glee" Darren Criss hanno rifiutato l'offerta. Per la fidanzata di Clooney potrebbe essere l'occasione giusta per dimostrare il suo talento. Finora sui red carpet si è visto solo il fisico, mozzafiato.