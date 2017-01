Cristian e Tara: "Siamo gelosi, ma ci amiamo"

foto Da video Correlati WEEKEND DOPO LA SCELTA 11:45 - Cristian e Tara stanno finalmente insieme, il passato non conta. Perché il loro amore sbocciato a "Uomini e Donne" cresce di giorno in giorno e a "Visto" dichiarano: "Ci siamo fatti desiderare ma ne è valsa la pena. Siamo entrambi gelosi, ma supereremo le difficoltà". Prima di sceglierla l'ha fatta tribolare, ma adesso chestanno finalmente insieme, il passato non conta. Perché il loro amore sbocciato a "" cresce di giorno in giorno e a "Visto" dichiarano: "Ci siamo fatti desiderare ma ne è valsa la pena. Siamo entrambi, ma supereremo le difficoltà".

"L'ho messa a dura prova perché mi piaceva - dice Cristian - so di non aver usato metodi morbidi per convincerla ma lo avrei fatto anche senza le telecamere". Dal canto suo la bella biondina ammette: "Mi ha fatto penare e piangere, ma solo adesso capisco quanto è adorabile, anche perché stando insieme riesco a gestirmelo meglio".



La nuova coppia è piena di progetti, anche se la lontananza un po' li separa: lui vive a Vigevano con i suoi genitori e lei a Vicenza: "Sto cercando casa a Milano, anche se i prezzi non mi aiutano", dice il tronista facendo intendere che forse nel futuro ci sarà anche una convivenza. Adesso insieme devono superare solo un ostacolo, la gelosia. Cristian sottolinea di diventare geloso solo "se lei me ne dà motivo", mentre Tara lo confessa senza imbarazzo: "Sono gelosa, soprattutto perché ero abituata a stare con persone che che mi riempivano sempre di attenzioni. Ora sto lavorando per cambiare".