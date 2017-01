"Wild" torna tra gole e canyon

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:21 - Martedì 20 marzo in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con "Wild – Oltrenatura", il programma più "selvaggio" della tv condotto da Fiammetta Cicogna. In questa puntata, tra gole e canyon del deserto roccioso, la conduttrice affronta la sua missione in compagnia del trekker professionista Roberto Bruzzone e della cagnetta Nessie. Intanto Wild arriva anche in edicola con il secondo numero del magazine. - Martedì 20 marzo in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con "", il programma più "selvaggio" della tv condotto da. In questa puntata, tra gole e canyon del deserto roccioso, la conduttrice affronta la sua missione in compagnia del trekker professionistae della cagnetta Nessie. Intanto Wild arriva anche in edicola con il secondo numero del magazine.

Le avventure ai limiti della sopravvivenza proseguono poi con Cade Courtley: che questa settimana insegnerà a salvarsi da un sequestro di persona. Mentre Bear Grylls si avventurerà nelle Everglades, dallo studio virtuale di Londra Steve Backshall racconterà tutto sulle orche. E ancora, grande spazio alle immagini spettacolari di una rocambolesca gara di tuffi di tori, della disavventura di un filmaker che sfida lo tsunami in Giappone e del salvataggio di una giraffa in pericolo. Infine, per la rubrica Shock doc, le storie degli uomini più bassi del mondo.



"Wild–Oltrenatura", non è solo un programma televisivo di successo, ma ha generato anche un'edizione limitata dell'omonimo magazine edito da Fivestore e in vendita in edicola (Euro 3,50 a numero). Il 21 marzo è prevista la seconda uscita (la prima è stata il 7 marzo e l’ultima sarà il 4 aprile), il magazine - che conterrà 2 poster – approfondirà i misteri della natura selvaggia e regalerà tante simpatiche curiosità e giochi.



In particolare il secondo numero del magazine focalizzerà la sua attenzione sul mondo giurassico ed estinto, sui fenomeni della natura ribelle (es. terremoti, uragani, maremoti) e sull’animo forte e coraggioso dell’uomo che domina la natura (es. sport estremi, viaggi tra le viscere della terra).