Cristina Del Basso: "Sexy? Sono me stessa"

Grazie anche a Cristina, che nei panni di Dita Von Teese ha regalato un ballo sexy dentro una maxi coppa di Champagne, il reality è stato il programma più visto della prima serata: la 22esima puntata del "Grande Fratello 12" ha infatti totalizzato 3.676.000 spettatori e il 18,61% di share.

E' stato spiazzante. Nonostante avessi già fatto quell'esperienza è stato emozionante. Partecipare al GF è come tornare nel grembo materno. Questo reality mi ha partorito di nuovo. Quando sei dentro la Casa non hai responsabilità, sei protetta e non hai problemi perché non sai quello che succede fuori.



Hai detto di essere cambiata...

Semplicemente mi sono guardata allo specchio e all'improvviso mi sono vista donna. Il modo di sentire i bisogni sono cambiati. A vent'anni certe cose non le capisci. Ho avuto tante esperienze belle, ma anche brutte, che mi hanno fatto maturare. A un certo punto mi sono ritrovata come un pulcino in un bosco pieno di lupi affamati... Adesso mi voglio più bene.



Il "volersi più bene" include anche qualche pentimento per i ritocchini estetici?

Non voglio essere ipocrita, lo so che il seno è stata la mia fortuna e lo sarà ancora per molto, ma mi pesa un po'. Non escludo che tra qualche anno, quando finirò di giocare con me stessa, lo ridurrò.



Sei single?

Sì, sto ancora aspettando l'amore. Quello vero però.



E Patrick?

Ma nooo. Intanto è fidanzato, e poi è stato solo un ottimo compagno di merende.



Al "Grande Fratello" hai regalato le famose docce hot e un ballo sexy, con un nude-look mozzafiato. E' il tuo modo di sedurre?

E' stato divertente. Ma io non ho delle tecniche di seduzione, mi affido alla spontaneità. Sono semplicemente me stessa.