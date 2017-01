Thomas: "Ho fatto sesso con Brooke"

foto Da video Correlati LA SOAP COMPIE 25 ANNI 13:54 - A "Beautiful" i colpi di scena non mancano mai. La soap opera compie 25 anni (Thomas (figlio di Ridge e Taylor) che convinto dalla tremenda Stephanie dice al papà di aver fatto sesso con Brooke quando sono naufragati in un'isola deserta delle Fiji. Ma la bugia sarà presto smascherata. - A "" i colpi di scena non mancano mai. La soap opera compie 25 anni ( il set si trasferirà anche in Italia ) e regala nuove e avvincenti avventure. A cominciare da(figlio di) che convinto dalla tremendadice al papà di aver fattoconquando sono naufragati in un'isola deserta delle Fiji. Ma la bugia sarà presto smascherata.

Come anticipa "Oggi" (in Italia vedremo le puntate tra 11 mesi trasmessi da Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 13.40), che alla telenovela dedica uno speciale, la confessione riaccende le speranze di Taylor (mamma di Thomas) che da tempo vuole riprendersi Ridge.



E in effetti ci riesce. Perché quando il figlio gli fa la rivelazione, divorzia subito da Brooke (sotto l'effetto di bacche allucinogene ha solo vaghi ricordi) e decide di sposare di nuovo Taylor. Ma Thomas si sente subito in colpa, e all'ultimo minuto blocca la cerimonia (sono le terze nozze) e dice al padre tutta la verità. Nel frattempo Ridge torna con Brooke e Taylor si consola con Thorne Forrester. Che si innamora follemente di lei.