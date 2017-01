Ashley Judd, mamma disperata in "Missing"

foto Abc 13:01 - Ritorno al piccolo schermo per Ashley Judd, a distanza di vent'anni dal suo esordio in tv con "Star Trek: The Next Generation". L'attrice sarà infatti la protagonista di "Missing", la nuova serie drammatica targata Abc. La Jude vestirà i panni di Becca Winstone, una ex agente della Cia che torna in attività per ritrovare il figlio. Nel cast anche Adriano Giannini, nel ruolo di un agente dell'Interpol italiano. - Ritorno al piccolo schermo per, a distanza di vent'anni dal suo esordio in tv con "Star Trek: The Next Generation". L'attrice sarà infatti la protagonista di "", la nuova serie drammatica targata Abc. La Jude vestirà i panni di Becca Winstone, una ex agente della Cia che torna in attività per ritrovare il figlio. Nel cast anche, nel ruolo di un agente dell'Interpol italiano.

"Missing" - che arriverà sugli schermi italiani il 30 aprile - racconta lungo 10 episodi le drammatiche peripezie di Becca Winstone, una ex agente dei servizi segreti in pensione che torna in attività per amore del figlio. La donna, che ha abbandonato la spericolata vita da spia per aprire un negozio di fiori, sarà infatti costretta a mettersi sulle tracce del figlio Michael, scomparso misteriosamente durante uno stage estivo a Roma.



Ad aiutarla nell'impresa ci saranno il marito ed ex collega Paul, interpretato da Sean Bean ("Il trono di spade") e l'agente italiano dell'Interpol Giancarlo Rossi (Giannini).