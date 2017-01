Valeria viene promossa al serale di "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati VALERIA ESULTA FELICE 17:03 - Maria De Filippi ha preannunciato quali saranno le novità del serale di "Amici" al via il 31 marzo alle 21.10 su Canale 5. Tre saranno i circuiti: danza, canto e uno per gli "ex". Un vincitore per ogni categoria e la semifinale e la finale saranno all'Arena di Verona. Dell'attuale classe passa alla fase serale solo chi avrà ottenuto tre sì dei giudici. La cantante dei verdi, Valeria, è la prima promossa e finalista. ha preannunciato quali saranno le novità del serale di. Tre saranno i circuiti: danza, canto e uno per gli "ex". Un vincitore per ogni categoria e la semifinale e la finale saranno all'Arena di Verona. Dell'attuale classe passa alla fase serale solo chi avrà ottenuto tre sì dei giudici. La cantante dei verdi,, è la prima promossa e finalista.

Per ora ci sono già stati alcuni 'rimandati', cioè allievi che non hanno ottenuto (per il momento) tre sì dai rispettivi professori, e sono i ballerini Josè, Jonathan, Nunzio, Giuseppe. Carlo Alberto non passa per ora perché bloccato da Mara e Zerbi. Il cantante dei gialli si stupisce del no di Mara ma la replica è stata: "Non ho visto nessun miglioramento". Neanche Stefano ce la fa ma per il no di Zerbi. Gerardo viene bloccato da Grazia Di Michele.



Secondo le indiscrezioni pubblicate sul sito ufficiale di "Amici" le esibizioni sono continuate. Ottavio ha ricevuto i sì di Mara e Grazia ma non da Zerbi che non ha mai particolarmente amato il cantante dei gialli. Il ballerino Valentin, invece, viene bocciato da Garrison.

Andrea Conti