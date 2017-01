Estrada: "Addio alla tv, penso solo ai cavalli"

foto LaPresse Correlati SPAGNOLA ESPLOSIVA

OGGI E' COSI' 14:58 - Dal mondo della televisione e del cinema, Natalia Estrada è passata all'amore per i cavalli. Ballava sensuale il flamenco ne "Il Ciclone" di Leonardo Pieraccioni, conduceva "La sai ultima?" e recitava ne "Il mammo" sulle reti Mediaset, ha avuto una figlia con Giorgio Mastrota e una lunga relazione con Paolo Berlusconi. Natalia ha lasciato le luci della ribalta. "Da dieci anni la mia passione sono i cavalli", racconta al settimanale Gente.

La Estrada da cinque anni è fidanzata con Andrea Mischianti, un 'buckaroo', ossia un cowboy italiano. "La nostra - dice la spagnola - è una filosofia particolare di rispetto degli animali e di amore per la natura. Io so prendere al lazo i vitelli, so vaccinarli, costruire recinti, montare puledri". Insomma una vita dura. "Ma - assicura la Estrada - la Tv non mi manca. Dal 2002, quando conobbi l'universo dell'equitazione, ho capito che quello non era il mio mondo. Ora non ho nemmeno la televisione e non la guardo".



Vicina ai 40 anni, per Natalia non è però tempo di bilanci: "Presto ci trasferiremo in un ranch in Nevada. Ma non sento l'esigenza di sposarmi, Andrea è come se fosse mio marito. Un altro figlio? No, mi toglierebbe tempo per i cavalli".