Gf, Kevin e Vito lasciano la Casa

TRIANGOLO CATERINA-ARMANDO-FABRIZIO

Nella Casa sta per scoppiare una bomba. Caterina dovrebbe fare una sorpresa ad Armando, ma c'è l'incognita Fabrizio. Perché il latin lover rivela che ha fatto sesso con la ragazza: "Abbiamo passato una notte insieme. Io non ho mai preso in giro nessuno, ho sempre fatto tutto alla luce del sole". Alessia Marcuzzi chiede a Caterina se abbia qualcosa da dire prima di incontrare Armando. "Niente Alessia, ti ho detto tutto", è la risposta. Ma subito dopo Alessia le mostra la copertina del settimanale "Visto" che giovedì manderà in edicola un'edizione con una copertina particolare, ovvero Fabrizio che annuncia: "Ho fatto sesso con Caterina". La ragazza nega. Così la Marcuzzi si collega con la Casa e dà ad Armando (e a tutti gli inquilini) la notizia shock. "Io Armando credo in noi, voglio che queste cose restino fuori", dice lei. Armando replica: "Io voglio fatti concreti". Così interviene Fabrizio: "Ha fatto tutto lei, io non c'entro".



IL SILENZIO DI CATERINA

Armando le chiede di dire la verità: "E' vero che ci sono questi messaggi?". "Io posso solo dirti che ti amo", gli risponde la ragazza. Alfonso Signorini le chiede di fare luce: "Dalla faccia che mostri in diretta, sembrerebbe che il fattaccio sia successo eccome...". Ma Caterina con un filo di voce dice: "E' una cosa privata, voglio parlare solo con lui". E Marcuzzi e Signorini le ricordano che ha partecipato a un reality.



L'AMMISSIONE DEL TRADIMENTO

Caterina piange, mentre Armando si muove nervosamente nella Casa tra i compagni che lo guardano in silenzio. Il siciliano la raggiunge quindi nella stanza delle sorprese. I due si abbracciano e poi parlano chiaramente. "Dimmi la verità, si o no?, io e te non abbiamo bisogno di parole, da quel video ho capito altro. Dimmi cosa è successo, non me ne frega nulla delle telecamere: l'hai fatta la cazzata?" le chiede con molto calma. "Io non volevo incontrarti così - gli dice piangendo - ho visto delle cose da fuori che non mi sono piaciute. Non ti vedo da due mesi e mezzo". Poi alla fine ammette: "Sì". E Armando la lascia sola.



KEVIN ELIMINATO

Il primo concorrente che può continuare la sua avventura nella Casa è Patrick. Il pubblico decide quindi di salvare anche Gaia e Ilenia, che le ha dedicato una bellissima lettera, può finalmente gioire con lei. Gaia trova una busta e legge l'ultimo verdetto del televoto: "Il concorrente che deve abbandonare al Casa è Kevin". L'estroso ragazzo lascia il realty in lacrime, mentre Sabrina è salva.



BALLETTO SEXY DI CRISTINA

Cristina Del Basso regala un balletto hot. Con una tuta color carne che fascia le curve mozzafiato, come Dita Von Teese fa un bagno dentro una coppa piena di schiuma. Un nude-look molto sexy che dopo l'esibizione nasconde dentro l'accappatoio. Poi la prorompente ex concorrente dà i voti agli uomini della Casa: "Armando: 8. Franco: 6. Vito: 5. Patrick: 10+. Kevin: 4. Ferdinando: 7".



ILENIA E' LA PRIMA FINALISTA DEL GF12

Alessia annuncia ai ragazzi che attorno al tavolo delle scelte i ragazzi sceglieranno il primo finalista del "Grande Fratello 12". Sono infatti i ragazzi a decidere chi sarà il primo finalista, in una schede devono indicare il nome della persona che secondo loro merita di andare in finale. Il prescelto del gruppo, con tre voti, è Ilenia.



ILENIA CEDE PRIVILEGIO A GAIA

Il Gf fa una proposta indecente a Ilenia. La mette davanti a una scelta: "Accetti il privilegio, rinunci scegliendo di rimetterti in gioco al pari degli altri, o cedi il privilegio a un tuo compagno". E Ilenia sceglie di dare questa opportunità a Gaia: "Non ho mai rischiato di uscire, vorrei avere un riscontro con il pubblico. Arrivare in finale così non mi piace e poi a Gaia io voglio molto bene".



CATERINA TORNA IN STUDIO

Caterina torna in studio per dare la sua versione. E racconta la sua verità: "Chiedo scusa a te Alessia, il mio atteggiamento non è giustificabile, ho sbagliato, abbiamo passato mezz'ora insieme, avevamo bevuto, ho avuto un momento di debolezza, ho sbagliato. E spero di poter recuperare con Armando. Con le parole non si risolve nulla, spero di poter recuperare con i fatti".



VITO E' IL SECONDO ELIMINATO

Arriva il momento della seconda eliminazione che avviene in Arena. I ragazzi, a turno, scelgono una persone da salvare, alla fine restano in tre: Sabrina, Martina e Vito, che vanno subito al televoto. Il pubblico decide che a lasciare la Casa perdendo così la possibilità di vincere il premio finale è Vito. In nomination finiscono Sabrina, Franco, Ilenia e Patrick.