Carone tra la musica e il ricordo di Dalla

foto Marco Alemanno Correlati L'OMAGGIO DI CARONE A DALLA 15:17 - Sabato 17 marzo su Canale 5 alle 15.30 appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. In studio Alfonso Signorini, Jonathan e Daniele Bossari. Questo sabato Silvia Toffanin intervista Pierdavide Carone e il vincitore di "Italia's Got Talent": Stefano Scarpa. - Sabato 17 marzo su Canale 5 alle 15.30 appuntamento con", il talk show condotto da. In studio Alfonso Signorini, Jonathan e Daniele Bossari. Questo sabato Silvia Toffanin intervistae il vincitore di

Alvin sarà in collegamento da Roma con Lino Banfi, che ha appena festeggiato le nozze d’oro con la moglie Lucia. E ancora, Jonathan parla di moda con Elena Barolo, mentre Samantha de Grenet è protagonista dello spazio dedicato alla crescita dei figli. A Verissimo si parla di come sia possibile divorziare mantenendo buoni rapporti con Alba Parietti, il suo ex marito Franco Oppini, un avvocato divorzista e un divorce planner.



Silvia Toffanin incontra Francesca D’Auria, moglie di Lorenzo D’Auria, l’agente del SISMI gravemente ferito e successivamente morto nel 2007, durante il blitz per liberarlo dai talebani che lo tenevano prigioniero in Afghanistan. A Verissimo la storia di Beatrice Vio, una ragazzina speciale che sogna di fare la tedofora alle Olimpiadi di Londra 2012.



Infine, il presidente della Federnuoto Giovanni Malagò e Annalisa Minetti sono a Verissimo per parlare dell’eccellenza rosa nello sport italiano.